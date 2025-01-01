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Вода артезианская "Ново-Лядовская" в бутылях 19 л.
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Цена
280.0 P

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Мать природа столетиями создавала это уникальное месторождение живой воды, что дало неповторимый и удивительный вкус воды, богатый всеми необходимыми микро и макро элементами (серебро, йод, селен, кальций, магний и прочие).

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Месторождение уникальной природной воды расположено в экологической зоне недалеко от Перми, в поселке Новые Ляды.

Месторождение защищено тремя поясами санитарной зоны, куда вход запрещен посторонним лицам. Территория санитарной зоны охраняется и ограждена сеткой рабицей.

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Пласты земной коры (74 метра) на протяжении многих веков фильтруют и защищают месторождение воды. 30-ти метровый водозащитный глиняный горизонт располагается на всей территории источника и полностью защищает скважину от внешних воздействий (дождь, снег и прочее).

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Заказать воду с доставкой в Перми - Новолядовская вода

Мы добываем воду из артезианской скважины, с глубины 74 метра. Сама природа несколько веков создавала это уникальное месторождение живой воды, что обеспечило нашу воду кристальной чистотой и уникальным набором минеральных веществ.

Технология добычи и подготовки воды Химический состав нашей воды

Первозданный природный вкус

Весь технологический процесс, от добычи воды из скважины и до розлива в бутыли, создан лишь с одной целю – обеспечить сохранность уникального природного состава и природного вкуса «Ново-Лядовской» воды. При этом вода сохраняет в себе все самое лучшее от природы: полезные для человека минеральные вещества, такие как магний, йод, селен, фтор, кальций и серебро.

Попробуйте и ощутите неповторимый вкус!

Вода награждена 29 медалями за вкус и качество на международных выставках.

Заказать воду Подробнее о конкурсах и наградах

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Доставляем в любую точку Пермского края, с 8 утра до 8 вечера*

Даже в жаркий день мы доставим свежую и прохладную воду — наши машины оборудованы термокамерами для поддержания оптимальной температуры и защиты от солнечных лучей.

Заказы на доставку питьевой воды принимаются на следующий день.
Точное время доставки и особые условия уточняйте у менеджера.


*1 января, воскресенье - нерабочие дни

Цена 280.0
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  • Указать банковские реквизиты
  • Приложить информацию о руководителе предприятия (скан копию карточки предприятия, выписку)
  • Приложить информацию о доверенности на получение воды:
    • на каждую поставку отдельно
    • на весь период действия договора
Требуемую информацию нужно отправить на market@voda59.ru.

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Состав воды

Химический состав (мг/л)

  • Карбонаты HCO 3
    80–100
  • Кальций Ca
    20-100
  • Магний Mg
    3-10
  • Сульфаты SO4
    10-80
  • Хлориды Cl
    20-80
  • Натрий Na
    не более 100
  • Калий K
    не более 20
  • Фторид-ион F
    не более 1,5
  • Йодид-ион I
    0,002–0,005
  • Селен Se
    0.002
  • Серебро Ag
    менее 0,0005
  • Минерализация (мг/л)
    200-300
  • Жесткость
    1–2,5 мг-экв/лpH 6,5–8,5
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Конкурсы и медали

Золотые медали: Международная выставка «Продукты и упаковка» (2001, 2004, 2005, 2006, 2007), международная выставка «Бутилирование и бутилированные воды» (2008), «Международный форум напитков» (2007, 2008), Международная выставка-ярмарка «Мир воды — 2007» (2007), «Международный конкурс бутилированных вод» (2008), Межрегиональная выставка «Чистая вода. Экология. Технологии – 2009» (2009), международная выставка «Вино-Водка» (2009), международный конкурс «Пивная ярмарка Сибири» (2011).

Серебряные медали: Международная выставка «Вода: экология и технология» (2006), международная выставка «ПродЭкспо. Оборудование и упаковка» (2007), Международная выставка «Вино-Водка» (2010), Международный конкурс безалкогольных напитков в рамках форума «ПИВО-2011» (2011), «ПИВО-2011» (2012), Международная выставка продуктов питания и напитков «ПРОДЭКСПО» (2021), Специализированная международная выставка «Продукты питания. Напитки - 2022» (2022).

29-я медаль: Всероссийский конкурс качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА - Главная Вода России 2025» (2025).

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Сертификация ИСО 9001 — высокое качество менеджмента.

Сертификат ИСО 9001 — это документ, свидетельствующий о том, что на предприятии проведена сертификация ISO 9001 и успешно функционирует система менеджмента качества в соответствии с положениями и требованиями международного стандарта.

Система менеджмента качества – это совокупность структурных элементов, а также процессов, ресурсов и методик, которые требуются для управления качеством продукции и услуг.

Сертификат качества ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» свидетельствует об эффективной системе менеджмента, основанной на следующих принципах:

  • чёткое распределение обязанностей между работниками соответствующих специальностей;
  • гибкое взаимодействие всех звеньев и подразделений;
  • постоянный контроль над рабочей дисциплиной и качеством выпускаемой продукции;
  • регулярное повышение квалификации кадров;
  • постоянное обновление технической части производственных процессов;
  • использование передовых компьютерных программ, информационных технологий;
  • наличие системы взаимодействия с конечными потребителями, включающей действенное реагирование на жалобы и рекомендации;
  • прозрачные отношения с поставщиками и партнёрами, работающие на основе справедливых договоров;
  • совершенствование методов управления с использованием инструментов стандартизации для автоматизации менеджмента.
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