Мать природа столетиями создавала это уникальное месторождение живой воды, что дало неповторимый и удивительный вкус воды, богатый всеми необходимыми микро и макро элементами (серебро, йод, селен, кальций, магний и прочие).
Месторождение уникальной природной воды расположено в экологической зоне недалеко от Перми, в поселке Новые Ляды.
Месторождение защищено тремя поясами санитарной зоны, куда вход запрещен посторонним лицам. Территория санитарной зоны охраняется и ограждена сеткой рабицей.
Пласты земной коры (74 метра) на протяжении многих веков фильтруют и защищают месторождение воды. 30-ти метровый водозащитный глиняный горизонт располагается на всей территории источника и полностью защищает скважину от внешних воздействий (дождь, снег и прочее).
Заказать воду с доставкой в Перми - Новолядовская вода
Мы добываем воду из артезианской скважины, с глубины 74 метра. Сама природа несколько веков создавала это уникальное месторождение живой воды, что обеспечило нашу воду кристальной чистотой и уникальным набором минеральных веществ.
Первозданный природный вкус
Весь технологический процесс, от добычи воды из скважины и до розлива в бутыли, создан лишь с одной целю – обеспечить сохранность уникального природного состава и природного вкуса «Ново-Лядовской» воды. При этом вода сохраняет в себе все самое лучшее от природы: полезные для человека минеральные вещества, такие как магний, йод, селен, фтор, кальций и серебро.
Попробуйте и ощутите неповторимый вкус!
Вода награждена 29 медалями за вкус и качество на международных выставках.
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Доставляем в любую точку Пермского края, с 8 утра до 8 вечера*
Даже в жаркий день мы доставим свежую и прохладную воду — наши машины оборудованы термокамерами для поддержания оптимальной температуры и защиты от солнечных лучей.
Заказы на доставку питьевой воды принимаются на следующий день.
Точное время доставки и особые условия уточняйте у менеджера.
*1 января, воскресенье - нерабочие дни