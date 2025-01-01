Заказать воду с доставкой в Перми - Новолядовская вода

Весь технологический процесс, от добычи воды из скважины и до розлива в бутыли, создан лишь с одной целю – обеспечить сохранность уникального природного состава и природного вкуса «Ново-Лядовской» воды. При этом вода сохраняет в себе все самое лучшее от природы: полезные для человека минеральные вещества, такие как магний, йод, селен, фтор, кальций и серебро.

Попробуйте и ощутите неповторимый вкус!

Вода награждена 29 медалями за вкус и качество на международных выставках.